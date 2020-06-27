Пляжи в Одессе переполнены отдыхающими. Однако люди не придерживаются карантинных ограничений. В частности, нарушают требования по дистанции. И это несмотря на рекордное количество новых случаев коронавируса в течение последних дней.

Отдыхающие выкладывают в сети видео с пляжей Одессы, пишет 24 канал.

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На них заметно, что желающих поплавать и позагорать очень много. А требования социальной дистанции они часто не соблюдают.

К слову, в Одесской области в течение 26 июня обнаружили 38 новых случаев заражения коронавирусом. Это в разы меньше, чем в предыдущие дни. Общее количество выросло до 1 565. Относительно ситуации в Украине, то COVID-19 подтвердили уже в 42 065 человек, за последние сутки – 948 новых случаев.

Какая ситуация на пляжах Одессы: смотрите видео

Напомним, с 22 июня в Одессе усилили контроль за соблюдением карантинных правил.

Какие ограничения действуют

запрет работы детских учреждений оздоровления и отдыха;

запрет проведения массовых мероприятий с участием более, чем одного человека на 5 квадратных метров;

запрет посещения учебных заведений в группах более 10 человек;

количество пассажиров в общественном транспорте должно соответствовать количеству мест для сидения;

перевозчики должны обеспечить водителей средствами защиты;

работодателям рекомендуют изменить график работы сотрудников, чтобы разгрузить транспорт в часы пик;

арендаторам пляжей обеспечить расстояние между шезлонгами не меньше, чем 1,5 метра;

рестораторам обеспечить расстояние между столиками не меньше 4 метра и сидеть за ними могут максимум 4 человека;

стихийная торговля в зонах отдыха запрещена.

Власть обещала создать в области специальные рейдовые группы. Они должны контролировать соблюдение карантинных норм на пляжах и базах отдыха.