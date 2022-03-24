Мужчина сразу сообщил об этом в полицию, воспользовавшись кнопкой тревожного вызова в общественном месте.

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Как в заброшенном здании мог оказаться противотанковый гранатомет – неизвестно. Надеемся, теперь он послужит нашим защитникам.

Благодарность храбрецу! Каждая помощь важна и полиция охраны заблаговременно предоставляет максимум видов коммуникации, чтобы каждый мог сообщить об опасности,

– сообщила полиция охраны Одесщины.

Найденный гранатомет / Фото полиции охраны

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