Чоловік одразу повідомив про це до поліції, скориставшись кнопкою тривожного виклику в громадському місці.
До теми Мінна небезпека: у ЗСУ нагадали, що потрібно знати та виконувати
Як у покинутій будівлі міг опинитися протитанковий гранатомет – невідомо. Сподіваємось, тепер він послужить нашим захисникам.
Подяка сміливцю! Кожна допомога важлива й поліція охорони завчасно надає максимум видів комунікації, щоб кожен міг повідомити про небезпеку,
– повідомила поліція охорони Одещини.
Знайдений гранатомет / Фото поліції охорони
Вас може зацікавити – Шанси приєднатись до НАТО виростуть у кілька разів після війни, – Чалий: дивіться відео