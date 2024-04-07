В Одесской области люди в военной форме "запаковали" в бус подростка: как отреагировали полиция и ТЦК

В селе Приозерное Измаильского района 2 апреля люди в военной форме затащили в бус подростка. Мужчины применили к ребенку физическое насилие.

Об этом сообщило местное издание "Бессарабия Информ". За дело уже взялась полиция. В областном ТЦК и СП также отреагировали, передает 24 Канал.

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Люди в военной форме "запаковали" подростка

По данным СМИ, вечером 2 апреля в селе Приозерное Суворовской общины трое мужчин в военной форме зеленого цвета с автоматами и в балаклавах с нарисованными белыми челюстями без разговоров затащили в бус 14-летнего мальчика. Ребенка вывезли в сторону другого села.

Когда военные затащили мальчика в микроавтобус, начали прикладывать дуло автомата к его виску, потом – ко лбу, потому что он сопротивлялся. А ребенок занимается спортом, поэтому у него сработала реакция самообороны. Он начал выкручиваться, а нападающие его укротили, нанося удары по спине автоматом. Они его избили и связали руки пластмассовой стяжкой,

– заявила начальница отдела социальной защиты населения Суворовского поселкового совета Оксана Терзи.

Позже, когда нападавшие узнали возраст несовершеннолетнего, сняли стяжки и высадили его из буса. Мальчик несколько километров шел домой пешком.

Лишь позже о том, что произошло, узнали в школе и социальной службе общины. Работники последней вместе с бабушкой, которая воспитывает подростка (мальчик – сирота), обратились в полицию, прокуратуру, а еще представительство Уполномоченного по правам человека.

Издание со ссылкой на Оксану Терзи также отметило, что полицейские "неохотно приехали в село Приозерное, кстати, после угроз женщины придать огласке эту ситуацию".

Полиция открыла уголовное производство

Полицейские начали уголовное производство по факту похищения 14-летнего юноши. Об этом "Суспильному" сообщили в пресс-службе ГУ НП в Одесской области.

Реакция Одесского областного ТЦК

В Одесском областном ТЦК и СП сделали официальное заявление 7 апреля.

По ситуации с обвинением сотрудников ТЦК и СП в задержании несовершеннолетнего в Измаильском районе проводится служебная проверка,

– говорится в сообщении.

Также отметили, что все обстоятельства происшествия тщательно изучаются. Командование обеспечило максимальное содействие правоохранительным органам, действующим в рамках расследования правонарушения по части 1 статьи 146 Уголовного кодекса, сведения о котором внесены в ЕРДР.

Речь идет о "незаконном лишении свободы или похищение человека".