Видео с радугами распространили пользователи социальных сетей. На кадрах видны цветные полосы на фоне синего неба.
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Одна из радуг была ярче, а вторая – едва заметной. Однако местные жители все равно радовались увиденному.
Однако не только радугами поражала погода в Одесской области. В сети появилось видео с катера, который плывет по морю. На нем видна темно синяя вода и такое же облако. Они разительно контрастировали со светло-голубым небом. Вероятно, через несколько минут из темной тучи выпал дождь.
Смотрите видео удивительного погодного явления в Одесской области:
Тройная радуга в Днепре
19 мая после обильных дождей в Днепре появились сразу 3 радуги. О таком "радужном флешмобе" рассказал мэр города Борис Филатов: "Такая шикарная, что такой никогда не видели. Глаз не оторвать!". После того пользователи сети начали делиться фотографиями радуг.
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