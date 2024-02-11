Так поступил “герой” истории, о которой рассказали пограничники Белгород-Днестровского отряда.

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Очень хотел домой

По их словам, неизвестный незаконно пытался попасть в Украину из Молдовы. Мужчина пересек границу пешком вне пункта пропуска.

Нарушителя удалось обнаружить с помощью беспилотника с тепловизионной камерой.

Мужчину задержали. Он оказался 30-летним гражданином Украины и жителем Одесской области. Свой поступок "антиухилянт" объяснил тем, что очень соскучился по родному дому и не захотел больше оставаться на чужбине.

Впрочем, даже несмотря на такие откровенные признания в любви к родине, мужчине придется отвечать перед законом за незаконное пересечение границы.

Как пограничники "ловили" нарушителя: видео ГПСУ

Полицейский занимался "переправой" уклонистов

На Львовщине ГБР разоблачило работника полиции. Тот организовывал переправку уклонистов за границу.

По данным следствия, злоумышленник помогал мужчинам призывного возраста выезжать из Украины под видом водителей "гуманитарки".

Известно, что работая в правоохранительном органе, мужчина одновременно руководил собственной компанией. В марте эта организация получила лицензию на международную автоперевозку грузов.

Так и началась незаконная деятельность полицейского. Желающих избежать призыва он регистрировал в системе "Шлях" как водителей компании. Такая услуга стоила от 5 тысяч долларов.

Известно, что нарушитель "помог" по меньшей мере 5 мужчинам сбежать из Украины. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.