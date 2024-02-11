Так вчинив "герой" історії, про яку розповіли прикордонники Білгород-Дністровського загону.

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Дуже хотів додому

За їхніми словами, невідомий незаконно намагався потрапити в Україну з Молдови. Чоловік перетнув кордон пішки поза пунктом пропуску.

Порушника вдалося виявити за допомогою безпілотника з тепловізійною камерою.

Чоловіка затримали. Він виявився 30-річним громадянином України та жителем Одещини. Свій вчинок "антиухилянт" пояснив тим, що дуже затужив за рідним домом і не захотів більше залишатися на чужині.

Втім, навіть попри такі відверті зізнання у любові до батьківщини, чоловікові доведеться відповідати перед законом за незаконний перетин кордону.

Як прикордонники "ловили" порушника: відео ДПСУ

Поліцейський займався "переправою" ухилянтів

На Львівщині ДБР викрило працівника поліції. Той організовував переправлення ухилянтів за кордон.

За даними слідства, зловмисник допомагав чоловікам призовного віку виїжджати з України під виглядом водіїв "гуманітарки".

Відомо, що працюючи у правоохоронному органі, чоловік водночас керував власною компанією. У березні ця організація отримала ліцензію на міжнародне автоперевезення вантажів.

Так і почалася незаконна діяльність поліцейського. Охочих уникнути призову він реєстрував у системі "Шлях" як водіїв компанії. Така послуга коштувала від 5 тисяч доларів.

Відомо, що порушник "допоміг" щонайменше 5 чоловікам втекти з України. Йому загрожує до 7 років позбавлення волі.