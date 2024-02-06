Зловмиснику вже оголосили підозру. Детективи ДБР встановили, як працювала злочинна схема.

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Ухилянти виїжджали як водії "гуманітарки"

За даними слідства, у 2019 році підозрюваний заснував товариство з обмеженою відповідальністю, яке займалося оптовою торгівлею.

А 2022 році чоловік влаштувався працювати в правоохоронний орган, але продовжив керувати компанією. У березні 2023 року фірма отримала ліцензію на міжнародне автоперевезення вантажів.

"Тоді у правоохоронця виникла "ідея", окрім вантажів, переправляти за кордон ще й чоловіків призовного віку", – ідеться у повідомленні ДБР.

Зазначають, що охочих нелегально потрапити до Європи він реєстрував у системі Шлях як водіїв компанії. За даними слідства, вартість такої "послуги" стартувала від 5 тисяч доларів.

Щонайменше 5 чоловіків виїхали за такою схемою

У ДБР встановили, що з березня до серпня 2023 року п'ятеро водіїв підприємства, які нібито мали доставляти гуманітарну допомогу, виїхали з України та не повернулися.

Поліцейському повідомили про підозру в незаконному переправленні осіб через кордон. Йому загрожує позбавлення волі строком до 7 років.