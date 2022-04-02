В Одесской области проверили криминалитет на возможное сотрудничество с врагом

В Одесской области провели профилактическую отработку представителей "криминалитета". Их проверили на возможное сотрудничество с российскими диверсионно-разведывательными группами.

Провели проверку работники Департамента стратегических расследований совместно с теруправлением в Одесской области Нацполиции. Отмечается, что к ним поступала тревожная информация.

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Проверили информацию

По словам оперативников, они получили информацию, что люди, причастные к местному преступному миру, якобы обещали спецслужбам России дестабилизировать ситуацию в регионе. Чтобы создать условия для его захвата.

Поэтому полицейские проверили лиц, связанных с криминальным миром. Во время этого они изъяли оружие, патроны, гранаты и ножи.

По всем фактам открыли уголовные производства. После проведения экспертного исследования разрешат вопрос о сообщении подозрений,

– отметили в полиции.

Данные не подтвердились

Также в Нацполиции отметили, что достоверность показаний проверяли с помощью полиграфа. Все опросы проводились по согласию, без принуждения или сопротивления, а результаты показали, что информация о возможном сотрудничестве с Россией – это фейк.

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"Предупреждаем лиц, которые будут пытаться играть на руку врагу: реакция полицейских будет мгновенной, и виновники будут нести наказание за свои противоправные действия", – заявили в ведомстве.

В Одесской области проверили криминалитет на сотрудничество с врагом: фото Нацполиция

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