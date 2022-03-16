В 5 отдельном резервном батальоне произвели укомплектование личного состава. Бойцам предоставили оружие и военную технику.

К теме Контрнаступление ВСУ кардинально меняет диспозиции сторон, – ОП

Батальон приступил к выполнению боевых заданий в определенных районах,

– говорится в сообщении.

Больше деталей пока неизвестно.

Заметим, что в ряде оперативных направлений Вооруженные Силы Украины пошли в наступление. По словам советника Офиса Президента Михаила Подоляка, это кардинально меняет диспозиции сторон.

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