У 5 окремому резервному батальйоні провели укомплектування особового складу. Бійцям надали зброю та військову техніку.
До теми Контрнаступ ЗСУ кардинально змінює диспозиції сторін, – ОП
Батальйон приступив до виконання бойових завдань у визначених районах,
– мовиться у повідомленні.
Більше деталей наразі невідомі.
Зауважимо, у низці оперативних напрямків Збройні Сили України пішли у наступ. За словами радника Офісу Президента Михайла Подоляка, це кардинально змінює диспозиції сторін.
До теми дивіться відео, як окупанти продовжують стягувати техніку: