У 5 окремому резервному батальйоні провели укомплектування особового складу. Бійцям надали зброю та військову техніку.

До теми Контрнаступ ЗСУ кардинально змінює диспозиції сторін, – ОП

Батальйон приступив до виконання бойових завдань у визначених районах,

– мовиться у повідомленні.

Більше деталей наразі невідомі.

Зауважимо, у низці оперативних напрямків Збройні Сили України пішли у наступ. За словами радника Офісу Президента Михайла Подоляка, це кардинально змінює диспозиції сторін.

До теми дивіться відео, як окупанти продовжують стягувати техніку: