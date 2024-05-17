Хотела хайпонуть: в Одесской области тетя поила 2-летнюю девочку пивом в прямом эфире

В Одесской области женщина "угощала" свою малолетнюю племянницу алкоголем, снимала угощение на видео и выкладывала в соцсеть. Внимание на горе-блогершу обратили правоохранители.

Полицейские наведались в семью ребенка, который был на видео. Что было дальше, рассказывает 24 Канал.

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"Расширяла" аудиторию

Полиция установила, что 23-летняя тетя вышла в "прямой эфир", во время которого поила двухлетнюю племянницу алкоголем и употребляла нецензурные слова в ее адрес.

Свое поведение женщина объяснила тем, что хотела привлечь большее количество подписчиков к своему аккаунту.

Мать малышки – 26-летняя одесситка – рассказала, что сама воспитывает ребенка. На время ремонта в квартире она привезла дочь к сестре.

По словам полиции, обе женщины были в нетрезвом состоянии.

На время проведения следствия и установления обстоятельств инцидента девочка будет находиться под опекой службы по делам детей Одесского городского совета.

Во Львове отец посадил за руль 9-летнюю дочь

В апреле общественный резонанс вызвало другое видео. На нем мужчина снимает, как его 9-летняя дочь самостоятельно управляет автомобилем.

На кадрах видно, что ни мужчина, ни девочка не пристегнуты ремнями безопасности. Тем временем отец высказывает похвалу девочке, пророча ей будущее участие в гонках.

Журналисты предположили, что авто двигалось по улице Вернадского – в направлении от "Арены Львов" до улицы Стрыйской, неподалеку автовокзала.

В патрульной полиции на запрос СМИ заявили, что пытаются установить личность "горе-отца", чтобы в дальнейшем привлечь его к административной ответственности.