В Одесской области украинские военные сбили российскую крылатую ракету морского базирования

В небе над Одесской областью украинские защитники сбили вражескую крылатую ракету морского базирования. Это произошло утром 18 марта.

Украинские военные продолжают обезвреживать технику российских захватчиков, в том числе и в воздушном пространстве.

Читайте также Был удар по Львову, но ПВО сработала: 4 ракеты врага попали в цель

В Одесской области сбили крылатую ракету врага

В небе над Одесской областью зенитным ракетным подразделением Воздушных сил Вооруженных Сил Украины была сбита вражеская крылатая ракета морского базирования,

– сообщили в командовании.

Там уточнили, что с вражеской ракетой расправились 18 марта примерно в 5:00.

Напомним, в небе над Киевщиной утром 18 марта украинские защитники сбили вражеский истребитель СУ-34. Самолет обезвредили, используя "Стингер".

Обратите внимание – в Бучанском районе сбили истребитель оккупантов: смотрите видео