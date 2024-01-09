В результате этого погодного явления над морем образовалась красивая дымка соленого пара. Это произошло из-за разницы температуры между сушей и водоемом.

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Возле Одессы над морем стал подниматься пар

Журналисты издания "Думская" поделились кадрами интересного и редкого погодного явления в сети. На снимках можно увидеть, что море в Одесской области начало дышать паром из-за морозов, а дымка отражается за лучами солнца, прячась за умеренной облачностью.

В Одесской области начало дышать паром море / Фото "Думской"

Такое явление можно наблюдать, когда между температурой воды и температурой воздуха резко возникает большая разница. Тогда теплый водяной пар начинает быстро конденсироваться в холодной атмосфере из-за снижения точки росы,

– подчеркнули журналисты.

Следует отметить, что в Одессе в этот день синоптики прогнозировали, что температура около -7 градусов. Тем временем температура воды в Черном море в районе города составляет около +7 градусов, из-за чего и возникло это природное явление.

В ряде городов появились яркие световые столбы