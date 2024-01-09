Внаслідок цього погодного явища над морем утворилася красива димка солоної пари. Це сталося через різницю температури між сушею і водоймою.

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Біля Одеси над море почала підійматися пара

Журналісти видання "Думська" поділилися кадрами цікавого та рідкісного погодного явища у мережі. На знімках можна побачити, що море в Одеській області почало дихати парою через морози, а димка відбивається за промінцями сонця, що ховається за помірною хмарністю.

В Одеській області почало дихати парою море / Фото "Думської"

Таке природне явище можна спостерігати, коли між температурою води та температурою повітря різко виникає велика різниця. Тоді тепла водяна пара починає швидко конденсуватися в холодній атмосфері через зниження точки роси,

– наголосили журналісти.

Варто зазначити, що в Одесі цього дня синоптики прогнозували, що температуру близько -7 градусів. Водночас температура води у Чорному морі в районі міста становить близько +7 градусів, через що і виникло це природне явище.

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