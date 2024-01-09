Внаслідок цього погодного явища над морем утворилася красива димка солоної пари. Це сталося через різницю температури між сушею і водоймою.
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Біля Одеси над море почала підійматися пара
Журналісти видання "Думська" поділилися кадрами цікавого та рідкісного погодного явища у мережі. На знімках можна побачити, що море в Одеській області почало дихати парою через морози, а димка відбивається за промінцями сонця, що ховається за помірною хмарністю.
В Одеській області почало дихати парою море / Фото "Думської"
Таке природне явище можна спостерігати, коли між температурою води та температурою повітря різко виникає велика різниця. Тоді тепла водяна пара починає швидко конденсуватися в холодній атмосфері через зниження точки роси,
– наголосили журналісти.
Варто зазначити, що в Одесі цього дня синоптики прогнозували, що температуру близько -7 градусів. Водночас температура води у Чорному морі в районі міста становить близько +7 градусів, через що і виникло це природне явище.
У низці міст з'явилися яскраві світлові стовпи
- У ніч проти 9 січня у низці міст України можна було спостерігати за незвичайним явищем. У небо здіймалися яскраві світлові стовпи.
- На кадрах можна було побачити, що потужні світлові стовпи впевнено тягнулися вгору до небес. Природне явище фіксували у Києві, Кропивницьким і у Львівській області.
- Варто зазначити, що це явище називають сонячними стовпами, які виникають тоді, коли промені світла, як правило сонячного, відбиваються від дрібних крижаних кристалів, які зависли у повітрі. Що це було за природне явище і як воно виглядало у різних містах нашої держави – читайте у матеріалі.