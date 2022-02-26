В Одесской области вводят комендантский час

ВСУ выносливо и сильно отражают атаки российской армии. Для безопасности населения вводят комендантские часы в регионах.

В Одесской области комендантский час продлится 26 февраля с 19.00 до 06.00. А 27 февраля запрещают движение автотранспорта по территории области.

Что будет запрещено

Начальник Одесской областной военной администрации Сергей Гриневецкий по закону и по требованию командующего Оперативного командования "Юг" издал распоряжение. Именно по нему вводят комендантский час.

Нельзя находиться людям в указанные часы на улицах и других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений.

Проверять документы или вещи при необходимости тоже будут. Кроме того, возможны проверки транспорта, багажа и грузов, служебных помещений и жилья граждан.

Запреты 27 февраля

Нельзя 27 февраля 2022 ехать транспортом на территории Одесской области, кроме служб экстренной медицинской помощи, транспорта спецназначения, выполняющих неотложное служебное задание. Однако в них должны быть включены специальные световые сигнальные устройства. Также могут ездить авто по специальным пропускам.

Главному управлению Национальной полиции в Одесской области и Южному территориальному управлению военной службы правопорядка поручили обеспечить контроль соблюдения указанных требований на территории Одесской области.

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