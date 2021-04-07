Полицейские Одесской области разоблачили мошенницу, которая продавала вещи в интернете. Она требовала полную оплату товара, а тогда ничего не отправляла покупателям.

Правоохранители установили, что у женщины было несколько аккаунтов в социальных сетях. Она заманивала покупателей низкими ценами. Актуально В Одессе мошенники предлагают за деньги устроить детей в школу: сколько на этом зарабатывают Что известно о мошеннице 27-летняя женщина проживает в Раздельнянском районе Одесской области.

Она работала с нескольких аккаунтов, где размещала фото товаров с низкой стоимостью.

Вещи продавала лишь за 100% оплаты.

В полицию обратилось более 20 граждан, которые не получили товары от мошенницы.

Сумма нанесенного ущерба потерпевшим превышает 50 тысяч гривен.

В Одесской области задержали мошенницу, которая торговала одеждой / Фото Нацполиции Какие действия правоохранителей Во время обыска в доме обнаружили мобильные телефоны и банковские карты, которые женщина использовала для своей преступной схемы.

К процессу также привлекли работников из отдела киберполиции.

Правоохранители открыли уголовное дело по статье мошенничество.

Женщине грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.