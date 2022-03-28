Такую информацию сообщили на сайте Национальной полиции Одесской области. Сотрудники спецслужб провели тщательный осмотр вагонов эвакуационного поезда, но никаких взрывных устройств не обнаружили.

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Сотрудники полиции Одесской области в течение нескольких часов установили личность псевдоминера. Мужчина находился на работе в Одессе, был в нетрезвом состоянии и объяснил свои противоправные действия негативным отношением к правоохранительным органам.

По словам начальника Подольского районного управления полиции Виталия Мельниченко, мужчина своими действиями нарушил нормальный ритм функционирования стратегически важного предприятия во время военного положения, что могло вызвать ложные слухи и панику среди населения.

"Под процессуальным руководством Подольской окружной прокуратуры следователи полиции сообщили ему о подозрении по ч.1 ст.259 Уголовного кодекса Украины. Сейчас правоохранители хлопочут об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. За заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объекта собственности мужчине грозит от 2 до 6 лет тюрьмы, – добавил он.

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