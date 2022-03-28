Таку інформацію повідомили на сайті Національної поліції Одещини. Зазначається, що співробітники спецслужб провели ретельний огляд вагонів евакуаційного потяга, але жодних вибухових пристроїв не виявили.

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Працівники поліції Одещини протягом кількох годин встановили особу псевдомінера. Чоловік перебував на роботі в Одесі, був у нетверезому стані і пояснив свої протиправні дії негативним ставленням до правоохоронних органів.

За словами начальника Подільського районного управління поліції Віталія Мельниченка чоловік своїми діями порушив нормальний ритм функціонування стратегічно-важливого підприємства під час воєнного стану, що могло спричинити неправдиві чутки і паніку серед населення.

"Під процесуальним керівництвом Подільської окружної прокуратури слідчі поліції повідомили йому про підозру за ч.1 ст.259 Кримінального кодексу України. Зараз правоохоронці клопочуть про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. За завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єкта власності чоловіку загрожує від 2 до 6 років ув'язнення, – додав він.

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