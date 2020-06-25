В Одесской области затопило село Ананьев Первый: людей и скот эвакуировали – фото
В селе Ананьев Первый в Одесской области 24 июня в результате дождей подтопило 20 частных домов и домохозяйств. Спасатели эвакуировали из затопленного дома семью. Сейчас продолжаются работы по ликвидации последствий непогоды.
Спасатели 24 июня получили информацию о затоплении в селе Ананьев Первый Ананьевского района Одесской области, сообщает пресс-служба ГСЧС.
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Из-за продолжительных дождей в селе подтопило 20 частных домов и домохозяйств.
Сотрудники ГСЧС эвакуировали из одного дома 6 жителей одной семьи, из них 4 детей,
– говорится в сообщении.
Семью временно поселили в детском саду Ананьева Первого. Жителям остальных домов помогли перевести скот с затопленных территорий.
По состоянию на 09:00 25 июня из 11 домохозяйств откачали 1 980 метров кубических воды. Спасательные работы продолжаются.
Ананьев Первый в Одесской области затопило / Фото ГСЧС
Одну семью временно переселили в детский сад / Фото ГСЧС
Местным жителям помогли эвакуировать животных / Фото ГСЧС
В Одесской области затопило Ананьев Первый: смотрите карту
Что известно о непогоде в Одесской области
- На севере Одесской области 22 июня прошлась непогода – за 3 часа выпало рекордное количество осадков.
- Там река Большой Куяльник вышла из берегов, частично затопив три села: Поплавку, Качуровку и Оброчное.
- Из-за ливня пострадали десятки домохозяйств, поля, людям залило огороды, погибла птица и скот.
- В селе Качуровка вода подтопила 30 домов.
- 23 июня Одесчину снова накрыла непогода. В селе Виноградовка Болградского района ливень подтопил несколько частных домов и размыл улицы. Местами размыло асфальт, образовались ямы.
- Непогода продолжилась и 24 июня. В полдень в городе началась сильная гроза, которая сопровождалась градом и порывами ветра. Пострадал крупнейший жилой район Одессы – поселок Котовского. Вода затопила дороги и некоторые дворы домов.