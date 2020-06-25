В селе Ананьев Первый в Одесской области 24 июня в результате дождей подтопило 20 частных домов и домохозяйств. Спасатели эвакуировали из затопленного дома семью. Сейчас продолжаются работы по ликвидации последствий непогоды.

Спасатели 24 июня получили информацию о затоплении в селе Ананьев Первый Ананьевского района Одесской области, сообщает пресс-служба ГСЧС.

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Из-за продолжительных дождей в селе подтопило 20 частных домов и домохозяйств.

Сотрудники ГСЧС эвакуировали из одного дома 6 жителей одной семьи, из них 4 детей,

– говорится в сообщении.

Семью временно поселили в детском саду Ананьева Первого. Жителям остальных домов помогли перевести скот с затопленных территорий.

По состоянию на 09:00 25 июня из 11 домохозяйств откачали 1 980 метров кубических воды. Спасательные работы продолжаются.



Ананьев Первый в Одесской области затопило / Фото ГСЧС



Одну семью временно переселили в детский сад / Фото ГСЧС



Местным жителям помогли эвакуировать животных / Фото ГСЧС

В Одесской области затопило Ананьев Первый: смотрите карту

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