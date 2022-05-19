В Одесской ОВА подчеркнули, что вероятность ракетных ударов остается очень высокой

Российские военные продолжают ежедневно обстреливать Одесскую область. Причем возможность ракетных атак по региону все еще достаточно высока, подчеркивают в ОВА.

Об этом во время телемарафона рассказал представитель Одесской ОВА Сергей Братчук. Он подчеркнул, что по области бьют как из акватории Черного моря, так и временно оккупированного Крыма, передает 24 канал.

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Ночь на 19 мая прошла спокойно

Сергей Братчук подчеркнул, что благодаря силам ПВО ночь в области прошла спокойно и без обстрелов. В то же время в регионе звучали сирены о воздушной тревоге. Представитель ОВА также выразил надежду, что в течение дня удастся обойтись без атак.

Хотя вероятность нанесения ракетных ударов остается, к сожалению, очень высокой. Наши силы ПВО работают достаточно эффективно, совершенствуют оборону,

– отметил Братчук.

Кроме того, он надеется на осовременивание и улучшение сил ПВО. Это позволит более эффективно противостоять врагу, а также сделать попадания ракет практически невозможными ни по региону, ни по городу.

Он также добавил, что Одесскую область оккупанты атакуют как с кораблей, базирующихся в акватории Черного моря, так и с самой территории временно оккупированного полуострова Крым. Возросло использование тактической авиации врагом. Это означает, что иногда сигналы о тревоге раздаются, а сами российские ракеты летят через область, атакуя другие регионы нашего государства.

Сергей Братчук отметил, что российские военные могут обстреливать Одесскую область в течение всего дня. Но чаще это делают именно под вечер.

18 мая оккупанты ракетами атаковали Одесскую область

Известно, что накануне российские захватчики выпустили несколько ракет в Одесской области. Сделали они это из акватории Черного моря. В оперативном командовании "Юг" отмечают, что оккупанты не только уничтожают инфраструктуру города. Они еще и оказывают большое психологическое давление, ведь атакуют горожан на рассвете.

Какая ситуация в Одесской области: коротко

В ночь на 17 мая русские захватчики в который раз ударили по мосту, проходящий через Днестровский лиман. Сделали это дважды. Заметим, что эту переправу еще до войны против Украины не использовали, но у россиян на это свое мнение.

Ударили они также по Белгород-Днестровскому району. 16 мая вражеские снаряды попали в базу отдыха. Пострадали от атаки четыре человека. В частности, 6-летняя девочка, которая получила сложные ранения.

Продолжают оккупанты также отрезать нас от моря. Сергей Братчук рассказал, что в нем могут плавать от 400 до 600 вражеских мин. Поэтому находиться в Черном море особенно опасно.

Массированный ракетный удар оккупанты нанесли 9 мая. Тогда по Одессе они выпустили сразу 7 ракет авиации. В результате обстрелов погиб один человек, а еще пятеро раненых отвезли в больницу.

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