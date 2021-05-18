Он вооружен артиллерийской установкой, 4 пулеметами и вертолетной площадкой. По предварительной информации, корабль должен быть в Одессе до 4 июня.

Предыстория Корабль флота Великобритании вошел в Черное море: направляется в Одессу – видео

Что известно о британском корабле

HMS Trent P224 зашел в Черное море 16 мая в ответ на накал ситуации в азово-черноморском регионе.

Корабль ввели в состав Военно-морских сил Британии в августе 2020 года.



Корабль Великобритании зашел в Одесский порт / Фото "Думская"

С апреля 2021 года он базируется в британском порту Гибралтар: выполняет задачи в Средиземном море и в Гвинейском заливе.



Вертолетная площадка / Фото "Думская"

Основное назначение патрульного корабля – противостояние терроризму, пиратству и контрабанде.

По данным местных СМИ, морские пехотинцы из Великобритании не планируют встречаться с журналистами и проводить экскурсии на корабле.

Характеристики корабля: кратко