Он вооружен артиллерийской установкой, 4 пулеметами и вертолетной площадкой. По предварительной информации, корабль должен быть в Одессе до 4 июня.
Предыстория Корабль флота Великобритании вошел в Черное море: направляется в Одессу – видео
Что известно о британском корабле
HMS Trent P224 зашел в Черное море 16 мая в ответ на накал ситуации в азово-черноморском регионе.
Корабль ввели в состав Военно-морских сил Британии в августе 2020 года.
Корабль Великобритании зашел в Одесский порт / Фото "Думская"
С апреля 2021 года он базируется в британском порту Гибралтар: выполняет задачи в Средиземном море и в Гвинейском заливе.
Вертолетная площадка / Фото "Думская"
Основное назначение патрульного корабля – противостояние терроризму, пиратству и контрабанде.
По данным местных СМИ, морские пехотинцы из Великобритании не планируют встречаться с журналистами и проводить экскурсии на корабле.
Характеристики корабля: кратко
- Длина судна – 90 метров, ширина 13, осадка – 3,8 метра.
- Водоизмещение более 2 тысяч тонн.
- Максимальная скорость – 25 узлов (46,3 километра в час).
- Корабль может находиться в автономном режиме до 35 суток с 60 членами экипажа на борту.