Сейчас устанавливаются все лица, воспользовавшиеся противоправной схемой. Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

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Что известно о схеме

Работникам ГБР удалось разоблачить сотрудника Малиновского РТЦК и СП Одессы, который за деньги помогал мужчинам, которые хотели избежать мобилизации.

Противоправная схема действовала с марта 2023 года. Сотрудник одного из отделов ТЦК несанкционированно корректировал данные военнообязанных в электронной базе "Оберег" за 4 – 7 тысяч долларов США,

– говорится в сообщении.

Правоохранители разоблачили незаконную схему заработка в Одесском ТЦК / Фото ГБР

Правоохранители добавили, что подозреваемый вносил в электронную базу ложную информацию о непригодности мужчин к службе. Это давало им право выезжать за границу.

Сейчас устанавливаются все лица, которые воспользовались этой схемой. Сотруднику РТЦК и СП грозит ограничение свободы на срок до 15 лет.