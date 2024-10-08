Наразі встановлюються усі особи, що скористалися протиправною схемою. Про це повідомили у Державному бюро розслідувань.

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Що відомо про схему

Працівникам ДБР вдалося викрити співробітника Малиновського РТЦК та СП Одеси, який за гроші допомагав чоловікам, що хотіли уникнути мобілізації.

Протиправна схема діяла з березня 2023 року. Співробітник одного з відділів ТЦК несанкціоновано корегував дані військовозобов’язаних в електронній базі "Оберіг" за 4 – 7 тисяч доларів США,

– йдеться у повідомленні.

Правоохоронці викрили незаконну схему заробітку в Одеському ТЦК / Фото ДБР

Правоохоронці додали, що підозрюваний вносив в електронну базу неправдиву інформацію щодо непридатності чоловіків до служби. Це надавало їм право виїжджати за кордон.

Наразі встановлюються усі особи, які скористалися цією схемою. Співробітнику РТЦК та СП загрожує обмеження волі на строк до 15 років.