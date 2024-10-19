Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил утром 19 октября, что в результате атаки вспыхнул пожар, который спасатели оперативно ликвидировали.

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Что известно о последствиях атаки по Одессе

На этот раз россияне попали в частный сектор нашего областного центра, где большое количество жилых домов,

– заявил глава ОВА.

По словам чиновника, загорелись:

трехэтажное здание;

два легковых автомобиля рядом.

По предварительным данным, все люди целы.

Последствия атаки по Одессе 18 октября 2024 года / фото ОВА и ГСЧС

Одесский городской совет ориентировочно после полуночи 19 октября написал, что по предварительным данным, враг повредил трехэтажку и более 10 частных домов. После завершения задач оперативными службами к работе планировали привлечь коммунальные службы.

Последствия вражеской атаки Одессы: видео Одесского горсовета