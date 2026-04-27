Одессу массированно атаковали БпЛА: есть попадания в жилые дома и другие последствия

Ударные дроны врага атаковали Одесскую область ночью 27 апреля. Серия взрывов прогремела в Одессе.

Об угрозе и первых последствиях проинформировали в ГВА. Рассказываем, что известно на данный момент.

Что известно об обстреле Одессы 27 апреля и его последствиях?

После 00:45 27 апреля в Одесском районе продолжалась воздушная тревога. По сообщениям Воздушных сил, российская армия направила в сторону Одессы свои ударные беспилотники.

Впоследствии в городской военной администрации отметили, что Одесса попала под массированную воздушную атаку врага. В городе прогремела серия взрывов.

В сети местные сообщества писали о попадании в жилой дом, и ГВА предварительно подтвердила эту информацию. В ОВА же добавили, что повреждены два жилых дома, а также складские помещения, здание отеля и частные автомобили.

В черте города попадали обломки БпЛА, возникли локальные пожары. К сожалению, есть информация о пострадавших – их по меньшей мере 9.

Мониторы заметили, что этой ночью для ударов по Одессе враги применили более 50 БпЛА.

Где еще раздавались взрывы в эти сутки в Украине?

Утром 26 апреля Житомирская область подверглась атаке "Шахедами", в результате чего возник пожар на объекте инфраструктуры. ПВО уничтожила несколько целей, а пожар впоследствии ликвидировали благодаря оперативным действиям спасателей ГСЧС.

Вечером же россияне обстреляли Сумы и Ромны. Они били по объектам транспортной инфраструктуры и жилого сектора. Часть потребителей оставалась без света.