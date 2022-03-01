Одессу не сдадим, – активисты настроены решительно отбиваться от оккупантов

Россия уже 6-й день атакует украинские города, пытаясь их оккупировать. Украинцы дают достойный отпор врагу. Не собираются сдаваться и в Одессе.

Об этом в эфире 24 канала сказал одессит, общественный активист Михаил Кузаконь. Он рассказал о настроениях горожан.

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"Волонтерские организации заработали на полную мощность. Одессу не сдадим, я в это верю искренне. Если враг сюда придет – Одессу не сдадим. Слава Украине", – заверил он.

Кузаконь, как и все украинцы, уверен, что победа будет за нами.

Ситуация вокруг Одессы

Активист подчеркнул, что сейчас распространяется очень много фейков, идет гибридная война.

Я советовал бы всем пользоваться только официальными источниками. О десанте уже 4 суток рассказывают басни, но военные говорят, что готовы встретить его,

– подчеркнул Кузаконь.

Город сейчас ведет обычную жизнь. Люди уже привыкли, что идет война и нужно готовиться отбивать врага. "Я не вижу испуга у одесситов абсолютно", – добавил активист.

Тероборона в Одессе

Он также указал, что тероборона города сформирована.

"Количество не буду говорить, но людей очень много. Я сам удивлен, что люди так серьезно и патриотично относятся к этому. Очереди не заканчиваются. Вопрос стоит даже в том, как такое количество людей вооружить и организовать", – заметил Кузаконь.

Какие настроения в Одессе: смотрите видео

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