Одессу никто не сдаст, – первое обращение нового главы ОВА Максима Марченко

В Одессе был назначен глава военной администрации. Ее возглавил полковник ВСУ Максим Марченко.

Он является боевым командиром. Также Марченко возглавлял 28 механизированную отдельную бригаду в Одесской области.

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Идет война с Россией, и мы даем отпор врагу. Уверяет, что мы не сдадим Одессу. Вооруженные силы и военная администрация сделают все возможное и невозможное для нашей победы,

– сказал Марченко.

Регион обещают обеспечить продуктами, работой критической инфраструктуры и всем необходимым, насколько это возможно.

Главой Одесской гражданской администрации остается Сергей Гриневецкий.

Обращение Максима Марченко: смотрите видео

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