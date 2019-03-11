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      Одессу накрыла песчаная буря: фото и видео

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      Одессу 11 марта накрыла песчаная буря
      Одессу 11 марта накрыла песчаная буря / dumskaya.net

      В Украине бушует сильная непогода со шквалами ветра до 40 метров в секунду, дождем и снегом. Поэтому в ряде областей попадали деревья и погибли три человека. В Одессе из-за сильного ветра поднимается песчаная буря.

      Облака пыли медленно надвигаются на город, и уже накрыли Малиновский, Киевский и Суворовский районы, передает Думская.

      Читайте также: Сильный ветер наделал беды в Украине: поваленные деревья, сорванные крыши и человеческие жертвы

      Ветер с порывами до 25 метров принес песок с побережья Черного моря. Жители Одессы отмечают, что видимость сократилась до нескольких метров.

      Лучше всего песчаную бурю в городе можно увидеть из окон многоэтажки. Синоптики предупреждают, что в течение нескольких часов ветер может усилиться до 28-30 метров в секунду.


      Одессу накрыла песчаная буря

      Песчаная буря в Одессе: видео


      Песчаная буря в Одессе

      Отметим, вчера, 10 марта, в Одессе и области также бушевала песчаная буря и сильный ураган, который повалил деревья. Мощный ветер поднял в воздух пыль на трассе Одесса – Рени, из-за чего водители автомобилей были вынуждены ехать в условиях слабой видимости.


      Песчаная буря на трассе Одесса – Рени

      К каким последствиям привела непогода в Украине?​Мощный ветер пронесся в нескольких областях Украины на выходных 9-10 марта и вызвал масштабные разрушения и даже смерть. Из-за падения части дерева в Виннице погиб ребенок 2008 года рождения и 29-летняя женщина, а в Коростышеве Житомирской – 53 женщина. Кроме того, почти полсотни сел и городков остались без электроснабжения, на улицах попадали деревья, ветер сорвал крыши домов и тому подобное.

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      Теги: Новости Украины Погода Новости Одессы Непогода в Украине
      Источник: 24 Канал
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