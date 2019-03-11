Одессу накрыла песчаная буря: фото и видео

В Украине бушует сильная непогода со шквалами ветра до 40 метров в секунду, дождем и снегом. Поэтому в ряде областей попадали деревья и погибли три человека. В Одессе из-за сильного ветра поднимается песчаная буря.

Облака пыли медленно надвигаются на город, и уже накрыли Малиновский, Киевский и Суворовский районы, передает Думская.

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Ветер с порывами до 25 метров принес песок с побережья Черного моря. Жители Одессы отмечают, что видимость сократилась до нескольких метров.

Лучше всего песчаную бурю в городе можно увидеть из окон многоэтажки. Синоптики предупреждают, что в течение нескольких часов ветер может усилиться до 28-30 метров в секунду.



Одессу накрыла песчаная буря

Песчаная буря в Одессе: видео



Песчаная буря в Одессе

Отметим, вчера, 10 марта, в Одессе и области также бушевала песчаная буря и сильный ураган, который повалил деревья. Мощный ветер поднял в воздух пыль на трассе Одесса – Рени, из-за чего водители автомобилей были вынуждены ехать в условиях слабой видимости.



Песчаная буря на трассе Одесса – Рени

К каким последствиям привела непогода в Украине?​Мощный ветер пронесся в нескольких областях Украины на выходных 9-10 марта и вызвал масштабные разрушения и даже смерть. Из-за падения части дерева в Виннице погиб ребенок 2008 года рождения и 29-летняя женщина, а в Коростышеве Житомирской – 53 женщина. Кроме того, почти полсотни сел и городков остались без электроснабжения, на улицах попадали деревья, ветер сорвал крыши домов и тому подобное.