Мэр Киева заверил, что такие действия еще больше мотивируют каждого украинца давать отпор. Обстрел произошел 14 марта в Киеве.

Заметьте Кличко рассказал, как ликвидируют последствия российских атак на Киев

Виталий Кличко показал, как выглядит дом на Куреневке

"Россияне говорят, что наносят удары по военным объектам. Вот военный объект, можете посмотреть. Здесь живут гражданские. И там тоже лежит гражданский сейчас. Цель – посеять панику и разрушить все. Нас украинцев хотят убить. Такие действия еще больше мотивируют каждого украинца давать отпор тем, кто приходит на нашу землю", – подчеркнул Кличко.

Он отметил, что в результате обстрелов один человек погиб и шестеро ранены.

Виталий Кличко показал последствия атаки на Куреневке: смотрите видео