Один из крупнейших инвесторов в Украине: "Метинвест" вложил в развитие городов 2,5 миллиарда

"Метинвест" является одним из крупнейших инвесторов в Украине. За время своего существования группа компаний вложила в работу своих предприятий 10 млрд долларов.

Кроме этого, еще 2,5 млрд грн "Метинвест" вложил в развитие украинских городов, говорится в статье "Газ, металлургия и табачные изделия: от кого зависит бюджет Украины и кто платит больше всего в казну".

Во всем мире крупные корпорации инвестируют в образование, экологические проекты, науку, кроме того, выполняют свою главную задачу – зарабатывают деньги и развивают экономику страны. Так же работает и украинский бизнес, в частности, "Метинвест". Он основал первый частный горно-металлургический университет "Метинвест Политехника" в Мариуполе. Это полноценное высшее учебное заведение, которое будет воспитывать кадры, которые в будущем помогут развиваться металлургической отрасли Украины.

Сообщается, что именно за внутренними инвестициями будущее Украины, ведь, по данным Госстата, иностранные инвестиции в Украине в 2020-м составили всего 0,4%. Сами же украинские предприятия на модернизацию, создание рабочих мест, новое оборудование, системы безопасности и улучшение экологических стандартов вложили 66,5% от общего объема.