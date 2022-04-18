Как рассказывают в Госпогранслужбе, пара – настоящая пограничная семья. И с самого начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины они защищают родную землю от оккупантов.

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Настоящий тандем пограничников

В ведомстве подчеркивают, что супруги – один из лучших боевых расчетов. Поэтому ими в Госпогранслужбе очень гордятся.

Степан отмечает, что он вместе со своей возлюбленной защищают право на жизнь будущих поколений. Делают все возможное для того, чтобы в Украине рождались и росли дети.



Супруги противостоят врагу бок о бок / Фото ГПСУ

Для Ирины поддержка мужа – настоящее успокоительное. Особенно в те моменты, когда вокруг раздаются автоматные очереди или взрывы.

Пара "всегда в обойме". Следовательно, враг просто не имеет никаких шансов в войне против Украины.

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