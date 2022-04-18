Як розповідають у Держприкордонслужбі, пара – справжня прикордонна сім'я. І від самого початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України вони боронять рідну землю від окупантів.

Читайте також Нищити і нищити, поки не закінчаться, – моряк-захисник про те, що треба робити з ворогом

Справжній тандем прикордонників

У відомстві підкреслюють, що подружжя – один із найкращих бойових розрахунків. Тож ними у Держприкордонслужбі дуже пишаються.

Степан наголошує на тому, що він разом зі своєю коханою захищають право на життя майбутніх поколінь. Роблять усе можливе для того, щоб в Україні народжувалися та росли діти.



Подружжя протистоїть ворогові пліч-о-пліч / Фото ДПСУ

Для Ірини підтримка чоловіка – справжнє заспокійлива. Особливо у ті моменти, коли навколо лунають автоматні черги або вибухи.

Пара "завжди в обоймі". Відтак, ворог просто не має жодних шансів у війні проти України.

Варте уваги – Нові величезні втрати ворога станом на 18 квітня: дивіться відео