До тех пор, пока Украина в глазах российского обывателя выглядит страной опасной и враждебной – мы ощущаем себя в безопасности. Потому что инаковость провоцирует дрейф, обособление и разрыв эмоциональных связей.

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С "одним народом" все иначе. Эта формула подразумевает тождественность. Полное отсутствие отличий. Она обнуляет весь накопленный культурный и мировоззренческий багаж.

Эта фраза душит в объятиях, обесценивает границы и лишает субъектности. Ее использование отказывает Украине и украинцам в праве на существование.

И нет ничего удивительного, что разговоры про "один народ" наша страна склонна трактовать как прямую и явную угрозу. Подходы российских имперцев вызывают в нас закономерное негодование.

Как мы попадаем в ловушку

Но при этом мы готовы эти подходы копировать, когда начинаем рассуждать о российских оппозиционерах. Мы ждем, что они будут вести себя как проукраинские активисты.

Требуем от них разделять нашу боль и жаждем совпадения в эмоциях и оценках. Нам недостаточно, если они просто будут правильно отвечать на вопрос "Чей Крым".

Мы хотим, чтобы они вдобавок ставили интересы нашей страны выше интересов своей собственной. А когда этого не происходит – мы начинаем презрительно писать о том, что российский либерал ничем от имперца не отличается.

И в этот момент мы попадаем в ловушку. Потому что наше страстное желание обнаружить полное совпадение во взглядах с российскими либералами изначально обречено.

Более того – оно мало чем отличается от желания российских охранителей объявить русских и украинцев одним народом. Ведь если народы разные, то и взгляды представителей этих народов – даже ценностно близких – будут отличаться.

И если нас раздражает попытка Кремля заставить украинцев думать так же, как россиян, то почему мы хотим от россиян, чтобы те думали точно так же, как граждане Украины?



Кремля хочет заставить украинцев думать так же, как россиян / Фото Getty images

Украинцы могут хотеть распада российского государства и появления в российской глубинке очагов нестабильности. Но значит ли это, что российский либерал должен желать точно такого же?

Украинцы готовы быть тотально бескопромиссными

Граждане Украины могут хотеть, чтобы весь спектр их негативных эмоциональных переживаний последних лет – включая страх, отчаяние, боль и неуверенность – испытали россияне.

Но можно ли упрекать российского либералаза то, что он не хочет об этом мечтать? Мы готовы быть тотально бескопромиссными.

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Хотим увидеть в российском оппозиционере полного и безоговорочного сторонника. Требуем, чтобы он не только говорил "в" вместо "на", но еще настаиваем, чтобы он мыслил интересами нашего будущего, а не своего собственного.

Но чем наша попытка сделать из россиянина украинца отличается от мечты кремлевских имперцев сделать из украинца – россиянина?

После того, как Россия напала на нашу страну, изменился главный вопрос украинской повестки. Теперь он звучит довольно просто: чьей победы и чьего поражения в этой войне желает наш собеседник.

Нет никакого резона мечтать о том, что ценностное совпадение по этому вопросу будет сопровождаться совпадением по всем остальным. Наши эмоции по поводу чужих отличий – лишь доказательство тому, что процесс эмансипации не завершен.

Право других быть "другими"

Если бы этот вопрос был закрыт – мы бы не подвергали сомнению право других быть "другими". Тот факт, что мы сегодня готовы стирать границу между "ними" и "нами" может служить подтверждением, что эта граница свежа и не успела укорениться.

Мы справедливо возмущаемся формулой "один народ". Но тогда нет смысла к ней прибегать, когда речь заходит о россиянах, протестующих против режима Путина.

Если они совпадают с нами в оценках принадлежности Крыма и в осуждении российского вторжения – это может создавать пространство для диалога. Но бессмысленно ждать, что они будут похожи на нас до степени полной неразличимости.

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В конце концов, "хороший россиянин" – это не тот, кто любит Украину, а тот, кто любит Россию и хочет ей чуть менее людоедского будущего. Потому что формула "Украина – не Россия" имеет и обратную редакцию. Которая гласит, что "Россия – не Украина".