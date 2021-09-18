И он будет последовательно преследовать эту линию. Об этом сказал экс-министр иностранных дел Павел Климкин в комментарии 24 каналу.
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"Путин будет пытаться играть"
По словам Павла Климкина, есть вопросы, которые можно обсуждать только с президентом России. И речь идет не только об оккупации Крыма и Донбасса, где "Путин будет пытаться играть и говорить, что он все готов обсуждать только в нормандском формате, а о Крыме не готов разговаривать вообще".
Это вопросы, например, поставки туркменского газа, что возможно только через территории России, и это фактически будет российский газ. Это могут быть и другие экономические темы.
На самом деле я не вижу на сегодня никакого желания и готовности со стороны Путина идти хотя бы на компромисс в вопросах безопасности. Он будет играть дальше и повышать ставки, окружать нас, в том числе и с территории Беларуси. Но вопросы, касающиеся газа и энергоносителей – да, они могут звучать,
– отметил Климкин.
Экс-министр иностранных дел Павел Климкин / Фото Збруч
Актуально Путин отказался от встречи с Зеленским для обсуждения Крыма и Донбасса
Встреча Зеленского и Путина: что известно
- Еще в апреле 2021 года Зеленский предложил Путину встретиться на Востоке Украины.
- В ответ российский президент предложил Зеленскому встретиться с боевиками.
- По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, украинская сторона полностью готова к встрече, а Кремль ее не хочет.
- Представитель президента Сергей Никифоров сообщил, что президенты встретятся только для того, чтобы обсудить Крым.
- В начале сентября Зеленский в очередной раз подчеркнул, что готов к встрече. Однако у Путина заявили, что обсуждать Крым и Донбасс не будут.