І він буде послідовно переслідувати цю лінію. Про це сказав ексміністр закордонних справ Павло Клімкін у коментарі 24 каналу.
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"Путін намагатиметься грати"
За словами Павла Клімкіна, є питання, які можна обговорювати лише з президентом Росії. І йдеться не тільки про окупацію Криму та Донбасу, де "Путін намагатиметься грати та говорити, що він все готовий обговорювати лише у Нормандському форматі, а про Крим не готовий розмовляти взагалі".
Це питання, наприклад, постачання туркменського газу, що можливо тільки через території Росії, й це фактично буде російський газ. Це можуть бути й інші економічні теми.
Насправді я не бачу на сьогодні жодного бажання і готовності з боку Путіна йти хоча б на компроміс у питаннях безпеки. Він буде грати далі й підвищувати ставки, оточувати нас, в тому числі й з території Білорусі. Але питання, які стосуються газу та енергоносіїв – так, вони можуть лунати,
– зазначив Клімкін.
Ексміністр закордонних справ Павло Клімкін / Фото Збруч
Актуально Путін відмовився від зустрічі з Зеленським для обговорення Криму й Донбасу
Зустріч Зеленського і Путіна: що відомо
- Ще у квітні 2021 року Зеленський запропонував Путіну зустрітися на Сході України.
- У відповідь російський президент запропонував Зеленському зустрітися з бойовиками.
- За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, українська сторона повністю готова до зустрічі, а Кремль її не хоче.
- Речник президента Сергій Никифоров повідомив, що президенти зустрінуться лише для того, аби обговорити Крим.
- На початку вересня Зеленський вкотре наголосив, що готовий до зустрічі. Однак у Путіна заявили, що обговорювати Крим і Донбас не будуть.