Во вторую годовщину начала полномасштабного вторжения в сети показали видео, как один украинский воин мужественно противостоит десяти оккупантам. Он забрасывает их гранатами в окопе в то время, как они не могут ему ответить.
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Командир захватчиков в истерике
Российское командование откровенно находится в шоке от того, что десять солдат не могут победить одного украинского бойца.
Бл*дь, вас один человек сдерживает! Один! Десять,
– кричит командир россиян в радиоэфире.
Один боец 8 отдельного горно-штурмового батальона сдерживает нашествие из десяти штурмовиков противника. В бригаде отметили, что это произошло еще в декабре 2023 года. Один "эдельвейс" удерживает позицию, хладнокровно отражая атаку десяти оккупантов.
На видео хорошо видно, как россияне пытаются подступиться к окопу, где сидит наш воин, однако он забрасывает их гранатами раньше, чем они успевают подобраться. Удалось перехватить радиопереговоры противника. Командир не может понять, почему его солдаты не могут справиться с одним украинским воином, который показывает невероятную выносливость и стойкость защищая родную землю.
В бригаде отметили, что оккупанты не пережили этот бой, а наш "эдельвейс" вышел из него победителем.
Один украинский солдат сдерживает десятерых россиян: смотрите видео 18+
Потери врага на 24 февраля 2024 года
Во вторую годовщину войны, которую Россия начала против Украины, враг потерял за последние сутки 770 солдат. С 24 февраля 2022 года потери россиян превышают 400 тысяч.
Что известно о потерях россиян на фронте
- танков – 6534 (+8);
- боевых бронированных машин – 12425 (+15);
- артиллерийских систем – 9952 (+36);
- РСЗО – 999 (+0);
- средств ПВО – 684 (+2);
- самолетов – 340 (+1);
- вертолетов – 325 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 7659 (+31);
- крылатых ракет – 1905 (+2);
- кораблей/катеров – 25 (+0);
- подводных лодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 12988 (+28);
- специальной техники – 1576 (+1).