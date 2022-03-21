О таком случае рассказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

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По его словам, только за один день было два случая относительно государственной измены.

"Один умер при попытке побега. Вышел с оружием, не хотел сдаваться. С изменниками так и будет все происходить", – рассказал Виталий Ким.

Больше подробностей об этом он не сообщил.