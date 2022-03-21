О таком случае рассказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
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По его словам, только за один день было два случая относительно государственной измены.
"Один умер при попытке побега. Вышел с оружием, не хотел сдаваться. С изменниками так и будет все происходить", – рассказал Виталий Ким.
Больше подробностей об этом он не сообщил.
Согласно внесенным изменениям в статьи Уголовного кодекса Украины, которые усилили ответственность за преступления против нацбезопасности, обвиняемым грозит заключение на срок 15 лет или пожизненное заключение, с обязательной конфискацией всего имущества.