Про такий випадок розповів очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

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За його словами, лише за один день були два випадки щодо державної зради.

"Один помер при спробі втечі. Вийшов зі зброєю, не хотів здаватися. Зі зрадниками так і буде все відбуватися", – розповів Віталій Кім.

Більше деталей про це він не повідомив.

Згідно із внесеними змінами до статей Кримінального кодексу України, які посилили відповідальність за злочини проти нацбезпеки, звинуваченим загрожує ув'язнення на термін 15 років або довічне ув'язнення, з обов’язковою конфіскацією всього майна.