Детали об обстреле города сообщил городской глава Нежина Александр Кодола.

Стоит отметить Чернигов хотят превратить в Мариуполь, но не имеют сил для того, чтобы его взять, – Арестович

Кроме погибшего и раненых, в городе также повреждены 10 частных домов, 3 разрушены. Зафиксированы повреждения автомобилей и гаражей.

За пределами города есть повреждения сети электропитания, две улицы остаются без электроснабжения.