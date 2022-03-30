Деталі про обстріл міста повідомив міський голова Ніжина Олександр Кодола.

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Окрім загиблого та поранених, у місті також пошкоджені 10 приватних будинків, 3 зруйновані. Зафіксовано пошкодження автомобілів і гаражів.

За межами міста є пошкодження мережі електроживлення, дві вулиці залишаються без електропостачання.

В Ніжині з 20:00 29 березня і до 05:00 31 березня оголошена комендантська година. Ситуація в місті контрольована.