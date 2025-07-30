Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на сюжет Львов 24. В Самборском районе Львовской области есть село Климовщина – практически заброшенное поселение, где официально проживает только один житель.

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В одном из сел Львовщины остался только один житель

46-летний Андрей остался один после смерти отца, с которым раньше делил старый деревянный дом, построенный еще в 1919 году.

Мужчина рассказывает, что ведет хозяйство: держит трех собак, козу, козлика и три курицы. Когда-то у него был конь, которого пришлось продать из-за планов мобилизации, но он надеется снова его купить и вернуться к заготовке дров. Ранее Андрей ездил на работу в Польшу, но из-за здоровья теперь преимущественно занимается огородом и животными.

На хуторе, где осталось только девять домов, пригодных для жизни – три, а живет только он. Чтобы не пускать чужих, Андрей установил шлагбаум. В селе нет соседей, только иногда приезжает соседка с дачи.

Мужчина говорит, что жить самому ему нравится, так "спокойно и хорошо".

Он посадил картошку, капусту, свеклу и морковь, обустроил летний душ и колодец во дворе. Андрей признается, что привык к тяжелой работе и без нее чувствует себя некомфортно.

Климовщина – одно из трех сел Львовщины, где остался только один постоянный житель. Такая ситуация стала результатом миграции и уменьшения населения в сельской местности.