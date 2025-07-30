Про це розповідає 24 Канал з посиланням на сюжет Львів 24. У Самбірському районі Львівської області є село Климівщина – практично покинуте поселення, де офіційно проживає лише один мешканець.

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В одному з сіл Львівщини залишився лише один житель

46-річний Андрій залишився сам після смерті батька, з яким раніше ділив стару дерев’яну хату, збудовану ще у 1919 році.

Чоловік розповідає, що веде господарство: тримає трьох собак, козу, козлика і три курки. Колись у нього був кінь, якого довелося продати через плани мобілізації, але він сподівається знову його купити і повернутися до заготівлі дров. Раніше Андрій їздив на роботу до Польщі, але через здоров’я тепер переважно займається городом та тваринами.

На хуторі, де залишилося лише дев’ять будинків, придатних для життя – три, а мешкає лише він. Щоб не пускати чужих, Андрій встановив шлагбаум. В селі немає сусідів, лише інколи приїжджає сусідка з дачі.

Чоловік каже, що жити самому йому подобається, так "спокійно і добре".

Він посадив картоплю, капусту, буряк і моркву, облаштував літній душ і криницю на подвір’ї. Андрій зізнається, що звик до тяжкої роботи і без неї почувається некомфортно.

Климівщина – одне з трьох сіл Львівщини, де залишився лише один постійний житель. Така ситуація стала результатом міграції та зменшення населення в сільській місцевості.