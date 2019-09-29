Один чайный пакетик может выделять более 10 миллиардов опасного микропластика
Ученые выяснили, что один чайный пакетик выделяет около 11,6 миллиарда микропластика, когда его заливают горячей водой.
Кроме того, в воду также попадает 3,1 миллиарда наночастиц пластика, пишет The Guardian.
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Человек в среднем за сутки съедает и вдыхает не менее 100 тысяч частиц микропластика. За одно заваривание чайные пакетики выделяют годовую дозу микропластика.
Что такое микропластик и чем он опасен? Микропластик – это крошечные частицы пластика (точнее полимера, основы пластиковой массы), которые являются крупнейшим загрязнителем окружающей среды. Эти частицы имеют размер от 5 миллиметров до 100 нанометров. Микропластик ученые уже обнаруживали в арктических льдах, водопроводной воде, пыли, кухонной соли, меде и пиве, фекалиях людей и тюленей.
Сейчас большинство чайных пакетиков изготавливают из натуральных волокон. Однако пластик до сих пор используют для герметизации пакетика. Некоторые компании снова вернулись к пластиковой упаковке.
Как ученые пришли к этим выводам?
Пакетики разрезали и погружали в кипяток. В течение 5 минут с помощью специального электронного микроскопа ученые следили за выделением частиц микропластика.
Исследователи предположили, что причиной выделения большого количества частиц из пакетика, может быть то, что пластиковая упаковка контактировала с кипятком. Заметим, что "пищевая" пластмасса может выделять токсичные вещества, когда ее нагревают выше 40 °С.
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