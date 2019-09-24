В Швейцарии устроили "поминки" растаявшему леднику: фото

В швейцарских Альпах провели "поминальную службу" леднику Пизоль, который растаял в результате глобального потепления.

Мероприятие было организовано Швейцарской ассоциацией защиты климата, сообщает BBC.

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Активистка Алессандра Дегиакоми объяснила, что Пизоль уменьшился до такой степени, что "с научной точки зрения это уже не ледник" – он потерял не менее 80% своего объема только с 2006 года.

Как выглядел ледник Пизоль в 2006 и 2018 годах:

Остатки ледника расположены на высоте примерно 2700 метров вблизи границы Лихтенштейна и Австрии. Проститься с ним пришли несколько десятков неравнодушных людей. Большинство участников церемонии были одеты в черную одежду.

Капеллан и ученые произнесли мрачные речи, а в память о леднике был возложен венок.

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Кстати, аналогичная церемония состоялась в Исландии в августе в память об Окиокуле – 700-летнем леднике, объявленным "мертвым" в 2014 году. По предположениям ученых, к 2050 году может исчезнуть по крайней мере половина ледников Швейцарии.