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      В Швейцарии устроили "поминки" растаявшему леднику: фото

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      "Погребальная" церемония в Альпах
      "Погребальная" церемония в Альпах / pap.pl

      В швейцарских Альпах провели "поминальную службу" леднику Пизоль, который растаял в результате глобального потепления.

      Мероприятие было организовано Швейцарской ассоциацией защиты климата, сообщает BBC.

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      Активистка Алессандра Дегиакоми объяснила, что Пизоль уменьшился до такой степени, что "с научной точки зрения это уже не ледник" – он потерял не менее 80% своего объема только с 2006 года.

      Как выглядел ледник Пизоль в 2006 и 2018 годах:

      Остатки ледника расположены на высоте примерно 2700 метров вблизи границы Лихтенштейна и Австрии. Проститься с ним пришли несколько десятков неравнодушных людей. Большинство участников церемонии были одеты в черную одежду.

      Капеллан и ученые произнесли мрачные речи, а в память о леднике был возложен венок.

      "Поминки" ледника в Альпах: смотрите фото

      Кстати, аналогичная церемония состоялась в Исландии в августе в память об Окиокуле – 700-летнем леднике, объявленным "мертвым" в 2014 году. По предположениям ученых, к 2050 году может исчезнуть по крайней мере половина ледников Швейцарии.

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      Теги: климат Экология Глобальное потепление Швейцария
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