У Швейцарії влаштували "поминки" льодовику, який розтанув: фото

У швейцарських Альпах провели "поминальну службу" льодовику Пізоль, який розтанув внаслідок глобального потепління.

Захід був організований Швейцарською асоціацією захисту клімату, повідомляє BBC.

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Активістка Алессандра Дегіакомі пояснила, що Пізоль зменшився до такої міри, що "з наукової точки зору це вже не льодовик" – він втратив щонайменше 80% свого об'єму лише з 2006 року.

Як виглядав льодовик Пізоль у 2006 та 2018 роках:

Залишки льодовика розташовані на висоті приблизно 2700 метрів поблизу кордонів Ліхтенштейну та Австрії. Попрощатися з ним прийшли кілька десятків небайдужих людей. Більшість учасників церемонії були одягнені у чорний одяг.

Капелан та вчені виголосили похмурі промови, а на згадку про льодовик було покладено вінок.

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До речі, аналогічна церемонія відбулася в Ісландії у серпні у пам'ять про Окіокуль – 700-річний льодовик, оголошений "мертвим" у 2014 році. За припущеннями вчених, до 2050 року може зникнути принаймні половина льодовиків Швейцарії.