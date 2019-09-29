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      Один чайний пакетик може виділяти понад 10 мільярдів небезпечного мікропластику

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      Чайний пакетик може виділяти понад 10 мільярдів мікропластику
      Чайний пакетик може виділяти понад 10 мільярдів мікропластику / pinterest.ru

      Вчені з’ясували, що один чайний пакетик виділяє близько 11,6 мільярда мікропластику, коли його заливають гарячою водою.

      Окрім того, до води також потрапляє 3,1 мільярда наночастинок пластику, пише The Guardian.

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      Людина в середньому за добу з’їдає та вдихає щонайменше 100 тисяч частинок мікропластику. За одне заварювання чайні пакетики виділяють річну дозу мікропластику.

      Що таке мікропластик і чим він небезпечний? Мікропластик – це крихітні частинки пластику (точніше полімеру, основи пластикової маси), які є найбільшим забруднювачем довкілля. Ці частинки мають розмір від 5 міліметрів до 100 нанометрів. Мікропластик вчені вже виявляли в арктичних льодах, водопровідній воді, пилу, кухонній солі, меді та пиві, фекаліях людей і тюленів.

      Наразі більшість чайних пакетиків виготовляють з натуральних волокон. Однак пластик досі використовують для герметизації пакетика. Деякі компанії знову повернулися до пластикового упаковування, яке досліджували науковці.

      Як вчені дійшли до цих висновків?

      Пакетики розрізали та занурювали в окріп. Упродовж 5 хвилин за допомогою спеціального електронного мікроскопа вчені стежили за виділенням частинок мікропластику.

      Дослідники припустили, що причиною виділення великої кількості частинок із пакетика, може бути те, що пластикова упаковка контактувала з окропом. Зауважимо, що "харчова" пластмаса може виділяти токсичні речовини, коли нагрівають вище за 40 °С.

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      Теги: Екологія Наука
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