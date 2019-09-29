Один чайний пакетик може виділяти понад 10 мільярдів небезпечного мікропластику

Вчені з’ясували, що один чайний пакетик виділяє близько 11,6 мільярда мікропластику, коли його заливають гарячою водою.

Окрім того, до води також потрапляє 3,1 мільярда наночастинок пластику, пише The Guardian.

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Людина в середньому за добу з’їдає та вдихає щонайменше 100 тисяч частинок мікропластику. За одне заварювання чайні пакетики виділяють річну дозу мікропластику.

Що таке мікропластик і чим він небезпечний? Мікропластик – це крихітні частинки пластику (точніше полімеру, основи пластикової маси), які є найбільшим забруднювачем довкілля. Ці частинки мають розмір від 5 міліметрів до 100 нанометрів. Мікропластик вчені вже виявляли в арктичних льодах, водопровідній воді, пилу, кухонній солі, меді та пиві, фекаліях людей і тюленів.

Наразі більшість чайних пакетиків виготовляють з натуральних волокон. Однак пластик досі використовують для герметизації пакетика. Деякі компанії знову повернулися до пластикового упаковування, яке досліджували науковці.

Як вчені дійшли до цих висновків?

Пакетики розрізали та занурювали в окріп. Упродовж 5 хвилин за допомогою спеціального електронного мікроскопа вчені стежили за виділенням частинок мікропластику.

Дослідники припустили, що причиною виділення великої кількості частинок із пакетика, може бути те, що пластикова упаковка контактувала з окропом. Зауважимо, що "харчова" пластмаса може виділяти токсичні речовини, коли нагрівають вище за 40 °С.

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