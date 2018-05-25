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Один из участников избиения Найема уже получил водительские права

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Саитов через 16 дней после инцидента с Найемом получил права
Саитов через 16 дней после инцидента с Найемом получил права / strana.ua

О том, что один из участников драки с Мустафой Найемом, получил водительские права сообщил брат народного депутата.

Маси Найем написал в Facebook новую информацию о нападавшем, который принимал участие в избиении его брата.

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Саитов Ахмед-Абубакарович, водитель Мерседеса (АА 0095 ТТ), получил водительские права через 16 дней после инцидента с Мустафой. То есть на момент инцидента он не имел этих прав,
– сообщил он.

Маси Найем добавил, что это объясняет характер дальнейших действий мужчины после нарушения правил дорожного движения.

"Кроме этого, напомню, он солгал в суде, когда говорил, что не привлекался к админответственности. В 2016 году он привлекался за езду без прав", – подчеркнул Найем.

Он отметил, что на тот момент парню еще не было 18 лет.

Напомним, 30 апреля в центре Киева народного депутата Мустафу Найема избили парни, с которыми у него произошел конфликт из-за опасного нарушения последним правил дорожного движения. Нападавшие нанесли политику несколько ударов и скрылись. Троих удалось задержать, еще один успел уехать за границу.
2 мая в Шевченковском райсуде Киева трем нападавшим на Найема была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Теги: Новости Украины Мустафа Найем Избиение Мустафа Найема
Источник: 24 канал
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