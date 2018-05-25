Один із учасників побиття Найєма вже отримав водійські права

Про те, що один із учасників бійки з Мустафою Найємом, отримав водійські права повідомив брат народного депутата.

Масі Найєм написав у Facebook нову інформацію про нападника, який брав участь у побитті його брата.

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Саітов Ахмед-Абубакаровіч, водій Мерседеса (АА 0095 ТТ), отримав водійські права через 16 днів після інциденту з Мустафою. Тобто на момент інциденту він не мав цих прав,

– повідомив він.

Масі Найєм додав, що це пояснює характер подальших дій чоловіка після порушення правил дорожнього руху.

"Крім цього, нагадаю, він збрехав в суді, коли говорив, що не притягувався до адмінвідповідальності. У 2016 році він притягувався за їзду без прав", – наголосив Найєм.

Він зазначив, що на той момент хлопцю ще не було 18 років.

Нагадаємо, 30 квітня у центрі Києва народного депутата Мустафу Найєма побили молодики, із якими у нього стався конфлікт через небезпечне порушення останніми правил дорожнього руху. Нападники завдали політику кілька ударів і втекли. Трьох вдалось затримати, ще один устиг виїхати за кордон.

2 травня у Шевченківському райсуді Києва трьом нападникам на Найєма було обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.