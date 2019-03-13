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      Один вопрос, который покажет, считаете ли вы Крым – украинским

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      Один вопрос, который покажет, считаете ли вы Крым – украинским
      Один вопрос, который покажет, считаете ли вы Крым – украинским / ctrcenter.org

      Хотите проверить себя – подумайте о том, что крымским абитуриентам нужно помогать вступать в украинские вузы. Если вам в этот момент захочется позлорадствовать, то тест вы провалили.

      Такое мнение высказал в своем видеоблоге "Грани правды", автор и журналист Павел Казарин в прямом эфире 24 канала.

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      "Провалили, потому что Крым можно вернуть только в том случае, если вы считаете его "своим". Если жители полуострова для вас – это заложники российской агрессии. Если не было никакого "возвращения в родную гавань", а была аннексия. Если вы понимаете, что без ввода российских войск никакого локального "праздника непослушания" на полуострове даже не можно было бы представить", – рассказал Казарин.

      Именно по этой же причине нет никакого смысла обсуждать "референдум". Нет смысла гадать, сколько людей участвовало в нем. Просто потому, что Москва проводила его с одной-единственной целью: создать иллюзию, что именно крымчане стали архитекторами операции по изменению флагов, – подчеркнул журналист.

      Казарин также добавил, что если вы обсуждаете "референдум", то вы, сами того не желая, играете по правилам Москвы. Той самой, которая не оставила жителям Крыма никакого выбора – ведь даже в бюллетенях предлагалось выбирать между фактической "независимостью Крыма" и его переходом в состав РФ.

      Видео полного выпуска видеоблога "Грани правды" с Павлом Казариным за 13 марта 2019 года:

       

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      Теги: Новости Украины Видеоблоги Украина – Россия Аннексия Крыма Новости Крыма
      Источник: 24 канал
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